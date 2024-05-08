Против Исмаилова могут возбудить еще одно дело из-за убийства 1996 года
Против экс-хозяина «Черкизона» могут возбудить дело из-за убийства 1996 года
Против экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова могут возбудить дело из-за покушения на убийство двух бизнесменов в 1996 году, пишет «Коммерсант».
По данным ФСБ и МВД России жертвами бизнесмена могли быть влиятельные горские евреи братья Гуршумовы, которых расстреляли из автомата еще в 1996 году. Один из братьев, Таир, скончался от ран, пишет издание
У Исмаилова был конфликт с братьями «в связи с конкуренцией за право владения торговыми площадями».
Исмаилов объявлен в международный розыск из-за причастности к целой серии убийств, совершенных с целью расширения бизнеса.