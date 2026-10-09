Протестующие во Франции пожаловались на произвол полиции

Участники протестов во Франции заявили о жестких действиях полиции. По их словам, силовиков направляют с боевым оружием, сообщает RT .

Один из протестующих рассказал корреспонденту RT Надеж Абдерразак, что полицейские распыляют газ и провоцируют участников акций. По его словам, из-за действий силовиков старшеклассники теряют глаза, а люди получают травмы с потерей рук. Он заявил о десятках пострадавших, лишившихся зрения.

Ранее источник RT сообщил, что в протестах 8 октября во Франции участвовали более 130 тыс. человек. По данным Министерства внутренних дел Франции, по всей стране силовики задержали более 500 человек.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал власти Франции «снизить уровень насилия» и защитить несовершеннолетних во время протестов.

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