Протест продолжается: силовики Комсомольска закрыли выезд из китайского городка

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края правоохранители закрыли въезд в городок, где живут рабочие из Китая. Вторые сутки подряд те устраивают протесты против невыплаты заработных плат, сообщает « Осторожно, новости ».

Несколько десятков рабочих одной из китайских фирм опять вышли на протесты 13 апреля в Комсомольске-на-Амуре. Утром они встали рядом с проходными нефтезавода и начали протестовать.

Рабочие рассказали, что дороги рядом с нефтеперерабатывающим заводом были перекрыты работниками ОМОНа и Росгвардии. Однако силовики никого не задерживали.

Днем китайцы отправились в закрытый городок пообедать. Затем въезд в него был оцеплен силовиками.

«Вход в городок охраняет ОМОН. Как я понял, им настоятельно не советуют покидать пределы городка», — отметил очевидец.

12 апреля на протест вышли работники компании из Китая. Она занималась модернизацией Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. По данным министра внутренней и информационной политики Хабаровского края Сергея Дмитриева, заказчик («Роснефть») расторг договор с китайской компанией. Фирма сделала работы некачественно и не в срок.

Китайцы просили возобновить действие договора. Они хотели встретиться с руководителями своей компании, которая находится вне России.

