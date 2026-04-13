Протест продолжается: силовики Комсомольска закрыли выезд из китайского городка
Фото - © Медиасток.рф
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края правоохранители закрыли въезд в городок, где живут рабочие из Китая. Вторые сутки подряд те устраивают протесты против невыплаты заработных плат, сообщает «Осторожно, новости».
Несколько десятков рабочих одной из китайских фирм опять вышли на протесты 13 апреля в Комсомольске-на-Амуре. Утром они встали рядом с проходными нефтезавода и начали протестовать.
Рабочие рассказали, что дороги рядом с нефтеперерабатывающим заводом были перекрыты работниками ОМОНа и Росгвардии. Однако силовики никого не задерживали.
Днем китайцы отправились в закрытый городок пообедать. Затем въезд в него был оцеплен силовиками.
«Вход в городок охраняет ОМОН. Как я понял, им настоятельно не советуют покидать пределы городка», — отметил очевидец.
12 апреля на протест вышли работники компании из Китая. Она занималась модернизацией Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. По данным министра внутренней и информационной политики Хабаровского края Сергея Дмитриева, заказчик («Роснефть») расторг договор с китайской компанией. Фирма сделала работы некачественно и не в срок.
Китайцы просили возобновить действие договора. Они хотели встретиться с руководителями своей компании, которая находится вне России.
