сегодня в 22:57

Протаранивший в Мичигане синагогу автомобиль был начинен взрывчаткой

Автомобиль, использованный для нападения на синагогу в штате Мичигане, содержал взрывчатые вещества. Данную информацию распространяет CNN, ссылаясь на осведомленные источники, пишет РЕН ТВ .

Водитель, предположительно совершивший атаку, погиб в результате перестрелки с охраной. Сотрудники полиции применяли огнестрельное оружие против транспортного средства.

Приближаясь к зданию синагоги, преступник также сбил охранника. По имеющимся данным, состояние пострадавшего не представляет опасности для его жизни.

Ранее сообщалось, что в Мичигане водитель автомобиля, влетевшего в синагогу, открыл стрельбу. СМИ сообщали о жертвах, но официально эта информация не подтверждена.

