Просто приоткрыла окно: таксист отчитал и высадил москвичку посреди поездки

Таксист высадил москвичку из машины из-за того, что она открыла окно без спроса

В Москве девушка пожаловалась на таксиста, который высадил ее из машины во время поездки. По словам пассажирки, таксист разозлился на нее из-за того, что она немного приоткрыла окно, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел 9 марта, когда девушка ехала на такси в центр города. По словам пассажирки, в машине было душно, потому она приоткрыла окно.

После этого таксист рассвирепел и начал «наезжать» на пассажирку. Он сам закрыл окно, заявив девушке, что она сначала должна была получить его разрешение, чтобы открыть окно. Затем он продолжил ее отчитывать в грубой форме.

Москвичка рассказала, что старалась не спорить с водителем, так как плохо себя чувствовала. Но тут водитель начал угрожать, что высадит пассажирку посреди проезжей части. После этого он завернул с дороги и сказал, что «машина сломалась» и он не может ехать дальше.

Пассажирке пришлось вызвать другое такси. Она написала в поддержку, там ей пообещали применить меры к водителю. Также ей вернули деньги за поездку.

