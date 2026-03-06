Никто не заступился: «таксист» в Реутове едва не похитил девушку средь бела дня

Девушка в Реутове попала в неприятную ситуацию, которой решила поделиться с подписчиками в социальных сетях. Неизвестный мужчина, представившийся таксистом, пытался насильно увезти Марию (marusya.da), хотя ее уже ждало вызванное такси.

Мария ждала машину у ТЦ «Реутов Парк», когда к ней подошел похожий на мигранта мужчина. Он указал на припаркованный неподалеку автомобиль и предложил подвезти, но девушка отказалась. Она посмотрела в приложении и поняла, что это не ее такси.

Однако мужчина не планировал сдаваться. Он стал буквально умолять Марию сесть к нему в машину, сказал, что живет в этом же районе. Девушка попросила назвать улицу, но странный таксист озвучил адрес, которого не существует в этом районе.

«И когда я ему сказала „Вы врете, там улицы этой нет“, он просто резко вылетел из машины и направился ко мне. В этот момент подъехало мое такси, и я быстро хотела сесть, но этот мужик меня опередил и встал, просто загородил мне путь. Он не пропускал меня», — рассказала Мария.

Она старалась не провоцировать неадеквата, потому что не знала, что у человека на уме. Девушка предполагала, что мужчина находился под действием наркотиков. Никто так и не заступился за испуганную жительницу Подмосковья. Она стала отвечать незнакомцу повышенным тоном, только после этого он пропустил Марию.

«Я не понимаю, что происходит с людьми? Я бы не смогла пройти мимо такой ситуации, если бы стала свидетелем. Я бы вышла лично из машины и заступилась бы за девушку! Но я тоже девушка! А этот мужик? Он ведь тоже таксист, просто не в адекватном состоянии, это видно. Он в таком состоянии возит людей! Это просто ужас какой-то!» — высказалась Мария в социальных сетях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.