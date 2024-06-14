Просто красава: раненый боец отбился от атаки дронов ВСУ

Раненый российский штурмовик в одиночку уничтожил два украинских БПЛА

Раненый российский штурмовик Второй Таманской дивизии в одиночку уничтожил два украинских БПЛА под Харьковом, пишет Telegram-канал « Операция Z: военкоры русской весны ».

При штурме опорника ВСУ на Купянском направлении боец был ранен fpv-дроном.

«ВСУ пытаются добить его еще двумя дронами-камикадзе, но штурмовик уничтожает оба БпЛА огнем из автомата и остается ждать подхода нашей второй штурмовой группы», — пишет канал.

«Просто красава», — прокомментировали видео российские операторы дрона-разведчика.