Просто красава: раненый боец отбился от атаки дронов ВСУ
Раненый российский штурмовик в одиночку уничтожил два украинских БПЛА
Раненый российский штурмовик Второй Таманской дивизии в одиночку уничтожил два украинских БПЛА под Харьковом, пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
При штурме опорника ВСУ на Купянском направлении боец был ранен fpv-дроном.
«ВСУ пытаются добить его еще двумя дронами-камикадзе, но штурмовик уничтожает оба БпЛА огнем из автомата и остается ждать подхода нашей второй штурмовой группы», — пишет канал.
«Просто красава», — прокомментировали видео российские операторы дрона-разведчика.