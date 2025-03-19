Пропавшую в Ачинске 15-летнюю девочку нашли

Школьницу Дашу, пропавшую в красноярском Ачинске, нашли в арендованной квартире в Назарове в 35 км от родного города. С ней работают следователи, сообщает Baza .

С девочкой все в порядке, ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее неизвестные связывались с родителями Даши и требовали за нее выкуп в 500 000 рублей. Несовершеннолетняя также записывала видеообращение на кладбище, где извинялась «перед дядей Юрой по прозвищу Комар» и неким «Вагнером».

После резонанса пропажей 15-летней девочки заинтересовался Следственный комитет, председатель ведомства Александр Бастрыкин запрашивал доклад по ситуации. По факту исчезновения Даши возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

СМИ писали, что пропавшая девочка могла стать жертвой мошенников.