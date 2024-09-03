Пропавший с радаров вертолет Ми-171 мог потерпеть крушение в Бурятии
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Вертолет Ми-171, следовавший по маршруту Иркутск — Орлик, пропал с радаров. Предположительно, он мог потерпеть крушение на границе Приангарья и Бурятии, сообщает ТАСС.
Вертолет пропал с радаров 3 сентября. По данным Росавиации, на борту были 6 человек.
Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
К месту происшествия с вертолетом Ми-171 авиакомпании «Баргузин» отправился поисково-спасательный вертолет Ми-8.