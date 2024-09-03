Пропавший с радаров вертолет Ми-171 мог потерпеть крушение в Бурятии Происшествия сегодня в 10:56 Фото - © Xchgall. Собственная работа/Wikipedia.org

Вертолет Ми-171, следовавший по маршруту Иркутск — Орлик, пропал с радаров. Предположительно, он мог потерпеть крушение на границе Приангарья и Бурятии, сообщает ТАСС.