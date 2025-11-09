Пропала чихуахуа, которая была в салоне разбившегося Lamborghini Urus в Москве

В салоне разбившегося и сгоревшего на севере Москвы Lamborghini Urus﻿ был чихуахуа криптобизнесмена Алексея Долгих, однако на месте ДТП собаку не обнаружили, сообщает Baza .

Прошедшей ночью на съезде с Международного на Ленинградское шоссе водитель Lamborghini не справился с управлением, врезался в стоб, после чего автомобиль перевернулся и загорелся. В результате ДТП двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы. По словам пострадавших, в ДТП погиб владелец авто и криптобизнесмен Алексей Долгих.

При этом в момент страшного ДТП в салоне элитной иномарки находилась собака Долгих по кличке Марсель. Семья погибшего надеется, что чихуахуа выжил, так как на месте трагедии его не обнаружили.

Близкие Долгих просят написать им очевидцев аварии или людей, которые располагают информацией о местонахождении собаки.

