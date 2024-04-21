Промышленный альпинист сорвался вниз со здания в Норильске
Baza: в Норильске промышленный альпинист разбился, сорвавшись с 5 этажа
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В Красноярском крае промышленный альпинист разбился, сорвавшись с высоты пятого этажа. У рабочего оборвались сразу основной и страховочный тросы, сообщает Baza.
Трагедия произошла накануне в Норильске. Мужчина проводил работы по реконструкции исторического здания на Ленинском проспекте на высоте пятого этажа.
В какой-то момент у рабочего оборвался сначала основной, а затем страховочный трос. От полученных травм в результате падения с высоты мужчина скончался на месте.
Ранее рабочий упал с высоты на строительном объекте на улице Нижние Мневники в Москве. Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.