Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на трассе М-8

Четверо погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в Подмосковье

Трагедия произошла в субботу около 14:30 на 87-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, грузовик «КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», в результате чего четыре пассажира легкового транспорта погибли на месте. Водитель и еще один пассажир с травмами были госпитализированы.

Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под личный контроль расследование обстоятельств аварии. По факту происхождения возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).

Сейчас на месте работают следователи и эксперты, устанавливающие точные причины трагедии.