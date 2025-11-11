Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с багги и подростком в Подмосковье

Прокуратура города Руза осуществляет надзор за выяснением причин и деталей дорожного инцидента в поселке Тучково, где 13-летний подросток не справился с управлением багги и врезался в толпу людей, серьезно травмировав двух женщин, сообщает прокуратура Московской области .

Предварительно установлено, что вечером 11 ноября в Тучково 13-летний подросток, управляя транспортным средством типа багги, потерял контроль над управлением и совершил наезд на граждан, стоявших на остановке в ожидании автобуса.

В результате инцидента травмы получили две женщины, 19 и 64 лет, обе пострадавшие были госпитализированы в больницу для получения необходимой медицинской помощи.

Городская прокуратура Рузы будет следить за полным выяснением всех обстоятельств ДТП, проведет анализ соблюдения законодательства в отношении несовершеннолетних, а также оценит работу органов профилактики и выполнение родителями своих обязанностей.

По итогам проведенной проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что подросток после ДТП извинялся перед прохожими и пытался дозвониться до матери. В это же время очевидцы вызывали скорую помощь для пострадавших.

