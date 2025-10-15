Прокуратура в Подольске защитила пожилую жертву телефонных мошенников

сегодня в 13:28

Прокурор в Подольске защитил имущественные права 74-летнего пенсионера, который стал жертвой телефонных мошенников. В суд подали иск о взыскании с ответчика 375 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Следователи Подольска расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве. Преступники похитили деньги у пожилого мужчины.

С июля по сентябрь 2024 года пенсионеру поступали звонки от липовых сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили жертву перечислить деньги на свои банковские счета.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить одного из владельцев такого счета. Чтобы защитить права пенсионера, прокуратура подала иск в суд о взыскании с ответчика 375 тыс. рублей, а судья удовлетворил его.

