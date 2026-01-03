Прокуратура следит за расследованием гибели троих человек при пожаре в Подольске

Прокуратура Московской области следит за расследованием гибели троих человек при пожаре в Подольске. Происшествие случилось 3 января в деревне Кутьино, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жертвами пожара стали мужчина 65 лет и двое его сыновей — семи и девяти лет. Инцидент случился 3 января 2026 года.

Следственные органы уже начали проверку и завели уголовное дело. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности. Городская прокуратура Подольска взяла ситуацию на контроль. Надзорный орган отслеживает, как проходит следствие и выясняются причины возгорания.

Заместитель прокурора Подольска Вазген Казоян прибыл на место инцидента, чтобы руководить работой силовых структур. Обстоятельства случившегося выясняются.

