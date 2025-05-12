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Прокуратура проверяет случай с нападением собаки на 6-летнего мальчика в Шатуре

По имеющимся данным, около 20:00 вечера 9 мая на ул. Пионерская в округе Шатура из-под забора частного дома выбежала собака породы Алабай и набросилась на 6-летнего мальчика, который проезжал мимо на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Происходящее увидели мама ребенка и прохожие, они отогнали собаку и благодаря их действиям удалось избежать серьезных травм.

В результате происшествия пострадавшему диагностированы ссадины плеча и головы, ему оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе проверки Шатурская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на компенсацию вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.