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Прокуратура проверяет информацию об избиении трехлетней девочки в Приморье

Прокуратура проводит проверку информации об избиении трехлетней девочке в Дальнегорске Приморского края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в прокуратуре ребенку были нанесены многочисленные телесные повреждения.

Девочку госпитализировали.

Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что администрация школы № 2120 в Новой Москве отреагировала на конфликт подростков, в ходе которого двое мальчиков жестоко избили и сломали челюсть 14-летнему восьмикласснику.