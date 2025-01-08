Прокуратура показала момент драки на эскалаторе в московском метро

В Москве на станции «Тверская» между двумя пассажирами на незначительной почве произошла драка, которая началась на эскалаторе и продолжилась на платформе, но уже с применением молотка одним из мужчин, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин подходит к эскалатору, движущемуся вверх. В этот момент другой пассажир обгоняет его и, слегка задевая локтем, первым встает на ступеньки. После этого первый мужчина начинает драку прямо во время подъема вверх. Он начинает толкать того, кто его обогнал.

Когда мужчины поднялись на платформу, недовольный пассажир, которого ранее обогнали, достал молоток и начал им бить оппонента. В итоге пострадавший получил легкие травмы: ушиб мягких тканей головы и запястья правой руки.

Столичная прокуратура следит за тем, чтобы агрессора привлекли к уголовной ответственности за драку в московском метро. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.