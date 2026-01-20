Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о растрате 247 млн рублей в Домодедове

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по делу о злоупотреблении полномочиями и растрате 247 млн рублей при строительстве жилого комплекса «Ледово» в Домодедове, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Четыре участника организованной группы обвиняются в злоупотреблении полномочиями и растрате средств строительной компании ООО ПКФ «Гюнай». По версии следствия, конкурсный управляющий Адам Лепиев, генеральный директор ООО «Райтс» Ашот Серопян, руководитель ООО «НИЦ ПС» Алексей Харченко и его советник Иван Зеленин создали группу для хищения средств компании, находящейся в банкротстве.

Следствие установило, что Лепиев заключил с Серопяном договор займа, по которому с апреля по июнь 2023 года на счет компании поступило более 207 млн рублей. Также были оформлены фиктивные договоры с Харченко для завершения строительства жилого комплекса «Ледово» в Домодедове, обязательства по которым не планировалось исполнять.

В результате более 247 млн рублей были переведены на счет компании, подконтрольной Зеленину, и использованы по усмотрению обвиняемых. Кроме того, Лепиев организовал продажу 99 квартир на невыгодных условиях, что ухудшило финансовое положение компании и нарушило права дольщиков.

Уголовное дело передано в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу.

