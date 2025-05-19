Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о покушении на сбыт наркотиков

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах, организованной группой). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, участники организованной группы намеревались сбыть наркотические средства — метадон и героин на территории Богородского городского округа и городских округов Балашиха и Химки. С этой целью они извлекали из так называемых «тайников-закладок» наркотические средства, расфасованные в мелкие упаковки, предназначенные для дальнейшего сбыта потребителям.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена в период с января по май 2024 года, из незаконного оборота изъято более 1,7 кг наркотиков.

Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.