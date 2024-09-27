Прокуратура Москвы требует завести уголовное дело на блогера Варламова*

40-летний журналист, проживающий за рубежом, 2 раза за год был привлечен к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента. При этом блогер продолжил публиковать контент без соответствующей пометки.

Прокуратура направила следователям материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законом об иноагентах.

Ранее Варламов* вновь отправился в путешествие, и на этот раз он посетил Нигерию. Во время визита в Лагос, самый большой город Африки, он столкнулся с неприятной ситуацией на местном рынке, где его попытались избить.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.