Блогера Илью Варламова* толпой атаковали на рынке в Нигерии

Блогер и журналист Илья Варламов* вновь отправился в путешествие, и на этот раз он посетил Нигерию. Во время визита в Лагос, самый большой город Африки, он столкнулся с неприятной ситуацией на местном рынке, где его попытались избить. Об этом инциденте блогер с недовольством рассказал в своем видео на YouTube, сообщает «Царьград» .

Свое трехчасовое видео Варламов* начал с короткого интервью с местным жителем, который ответил, почему уважает президента России Владимира Путина.

«Путин нравится, потому что этот человек поддерживает порядок, он стоит на защите интересов России в военном отношении, чтобы не было внешнего вмешательства в дела страны. Путин делает все для выгоды России», — заявил собеседник блогера.

Далее Варламов* поделился информацией о том, как можно переехать в США. Затем он начал описывать «ужасы, которые царят в Нигерии», отмечает издание.

Большая часть видео посвящена тому, как с Варламова* везде пытались брать взятки. В некоторых случаях ему приходилось расставаться с деньгами. Однако ключевой в видео стала сцена на рынке Лагоса, когда местные жители набросились на блогера с целью отобрать камеру.

«Я просто снимал на этом несчастном рынке, внезапно подлетели какие-то непонятные и неприятные люди. Они просто схватили камеру, начали отламывать ее от штатива. Стали что-то верещать, сразу собралась толпа. Все как обычно, как вы посмели снимать», — пожаловался Варламов*.

После этого к нему подошли местные жители и сообщили, что для съемки требуется разрешение. Инцидент завершился, когда появился полицейский, который смог успокоить толпу и отвел блогера к начальнику рынка.

Для Варламова* все разрешилось благополучно, но у ряда пользователей остался вопрос, действительно ли журналист невиновен, и не мог ли он своим поведением спровоцировать данную ситуацию.

* Признан в России иностранным агентом.