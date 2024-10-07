Прокуратура контролирует выявление причин смертельного пожара в бане Воскресенска

Прокуратура Подмосковья контролирует установление всех обстоятельств пожара в частном строении в округе Воскресенск. В результате происшествия погибли две девочки 10 и 11 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, 6 октября 2024 года около 18:00 вечера на ул. Малиновая произошло возгорание в 2-этажной постройке, которая использовалась для проживания семьи с тремя детьми на время строительства жилого дома на этом же участке.

Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.

Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.