Прокуратура контролирует расследование причин смертельного пожара в Воскресенске

Подмосковная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств возгорания в доме в Воскресенске, в котором погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник в районе 1 часа ночи в частном жилом доме в поселке Фосфоритный произошло возгорание. В огне погибли дети 2015, 2019, 2022, 2023 годов рождения и их родители. Двоим детям удалось спастись с помощью соседей. Их доставили в медучреждения.

Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств трагедии. Кроме того, специалисты ведомства контролируют ход и результаты расследования возбужденного по данному факту уголовного дела.

На место ЧП ранее выезжал Воскресенский городской прокурор Андрей Малютин.