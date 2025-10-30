Проклятое место: люди загадочно исчезли в том же районе, где и семья Усольцевых

Люди исчезали в том же районе красноярской тайги, где пропала семья Усольцевых

Случай с семьей Усольцевых — не единственный пример таинственного исчезновения людей в районе, известном как Минская петля. За 6 лет до них в том же месте без вести пропал кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Поиски мужчины не дали никаких результатов, сообщает SHOT .

28 августа 2019 года 67-летний Владимир Шатыгин, обладатель звания КМС по спортивному ориентированию, вместе с четырьмя товарищами отправился за сбором ягод в лесной массив близ поселка Мина, что в Партизанском районе Красноярского края. Данная местность была хорошо знакома компании, так как они посещали ее на протяжении многих лет. В определенный момент группа разделилась, и когда оставшиеся четверо вернулись к автомобилю, Шатыгина среди них не оказалось. Самостоятельные поиски, предпринятые друзьями, не принесли успеха.

На следующий день к поискам подключились сотрудники МЧС, начав масштабную спасательную операцию. В ней участвовали кинологи со служебными собаками, сыновья Владимира, добровольцы и местные жители. Через несколько дней после исчезновения местные рыбаки сообщили о том, что видели Шатыгина, утверждали, что он вышел из леса с ранением, попросил перебинтовать его, а затем, услышав отдаленные выстрелы, произнес: «Это мои ребята меня ищут», и вернулся обратно в тайгу.

Впоследствии поступали и другие сообщения от свидетелей, якобы видевших Владимира на разных участках леса, но, несмотря на это, полугодовые поиски не принесли никаких результатов. Неравнодушные люди даже оставляли в охотничьих избушках для Шатыгина запасы продовольствия и записки, однако они остались нетронутыми.

Владимир Шатыгин — обладатель ордена Мужества, участник ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и опытный знаток тайги. Незадолго до исчезновения он отметил вместе с супругой 35-летие совместной жизни — коралловую свадьбу.

Семья Усольцевых, включающая пятилетнюю дочь, исчезла бесследно в той же локации 28 сентября 2025 года. Несмотря на месяц интенсивных поисковых мероприятий, не было обнаружено никаких следов или доказательств их присутствия.

В дополнение к этому, в 10 км от указанного места 18 октября пропал 54-летний рыбак Станислав. Поисковые работы также не привели к каким-либо результатам до настоящего времени.

Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев заявил, что таинственно исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых с маленькой дочкой может быть жива.

