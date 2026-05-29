Производственное здание горит на площади 700 «квадратов» в Барнауле
В Барнауле вспыхнул крупный пожар. Горит производственное здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание произошло по адресу проспект Калинина, 116/54В. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что площадь пожара достигает 700 квадратных метров.
Из опасной зоны уже эвакуировали 12 сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают свыше 50 человек личного состава и 17 единиц техники.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.