Курский военнослужащий, получивший ранение, взыщет миллион рублей с американского производителя авиационных двигателей. Речь идет о компании Pratt & Whitney, известной своими силовыми установками для F-16, пишет Mash .

До начала 2022 года компания вела деятельность в России через дочернее предприятие ООО «Пратт энд Уитни восток». Однако после стремительного ухода с российского рынка организация оставила неоплаченный долг в размере 2 млн рублей перед фирмой, предоставлявшей автомобили в аренду.

Теперь оборонному гиганту придется проявить вынужденную щедрость в отношении российского военнослужащего.

После неудачных попыток достичь соглашения, дело передали в судебное производство через коллекторское агентство. Суд вынес ожидаемое постановление о взыскании 2 млн рублей с американской стороны.

Примечательно, что часть этой суммы бенефициары решили направить в поддержку своего бывшего сотрудника Николая — юриста, получившего минно-осколочное ранение в ногу во время участия в специальной военной операции в 2024 году.