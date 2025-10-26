26 октября произошло извержение вулкана Тааль на Филиппинах. Он находится на острове Лусон в 50 километрах на юг от столицы страны, Манилы, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Произошли три крупных фреатических выброса на высоту до 2,1 километров. Власти объявили первый уровень тревоги и советуют держаться подальше от кратера и постоянной опасной зоны.

В ряде населенных пунктов, которые находятся по соседству с вулканом, произошел небольшой пеплопад.

Тааль считается одним из наиболее активных вулканов Филиппин. Его извержения были одними из мощнейших в истории. Они начали происходить в 1572 году.

