Произошел перелив: МЧС не подтвердило прорыв дамбы в поселке Байкаим Кузбасса

Жители поселка Байкаим Ленинск-Кузнецкого округа Кузбасса заявили о прорыве дамбы и опубликовали видео, как потоки бушуют рядом с одним из домов, сообщает NGS42.ru .

В МЧС объяснили изданию, что прорыва дамбы не было, а произошел «перелив через подпорные сооружения» из-за резкого подъема уровня воды в реке Ине. Угрозы подтопления жилых домов нет.

В ведомстве добавили, что постройка, показанная на видео, «давно заброшенная». Сейчас на месте работает спецтехника, которая устраняет перелив.

По данным РЕН ТВ, в то же время региональный СК сообщил о задержании работника администрации муниципального округа и директора коммерческой организации за хищения в особо крупном размере. Их обвинили в завышении стоимости работ по «текущему ремонту и содержанию дорожно-мостового хозяйства на территории муниципального образования „Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ“».

Связано ли это дело с переливом воды через дамбу, не уточняется.

