Прохожий спас двоих детей, провалившихся под лед на водоеме в Балашихе

Случайный прохожий спас двоих детей, которые провалились под лед во время игр на водоеме в подмосковной Балашихе. Пострадавших мальчиков госпитализировали с обморожением средней тяжести, сообщает Mash .

Прохожий по имени Алексей рассказал, что поспешил к водоему, услышав крики о помощи. В воде мужчина заметил 9-летнего мальчика — его вытащили на берег, но ребенок не дышал. Одиннадцатилетний брат мальчика оказался в ловушке из-за расколовшегося льда и не мог выбраться. Алексей, не раздумывая, бросился в ледяную воду и вытолкнул второго мальчика к другим спасателям.

Пострадавших привели в сознание и напоили горячим чаем в ближайшем подъезде. На опубликованных кадрах видно, как люди снимают с мальчиков мокрую одежду и накрывают своими куртками, чтобы согреть. Также неравнодушные помогают согреться спасителю мальчиков.

Пострадавших детей и двоих неравнодушных прохожих, которые бросились спасать мальчиков, госпитализировали с гипотермией.

