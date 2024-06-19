Проходящие по делу об изнасиловании мигранты находились в России незаконно

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Фигурантов дела об изнасиловании во Владивостоке отправили под стражу

Пятерых мигрантов, которые проходят по делу об изнасиловании во Владивостоке, отправили под стражу, пишет РЕН ТВ со ссылкой на дальневосточный следком.

Как уточняет телеканал, мигранты находились в России незаконно.

"Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности при осуществлении миграционного учета", - говорится в сообщении.

Накануне во Владивостоке задержали пятерых граждан одной из стран Средней Азии по подозрению в изнасиловании сотрудницы кафе.

Подозреваемых задержали в международном аэропорту Владивостока при попытке улететь из страны.