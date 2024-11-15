Программа «Шок», демонстрирующая последствия ДТП, стартовала в Кузбассе

В Кузбассе обсудили инновационный подход к повышению безопасности на дорогах. В регионе стартовало профилактическое мероприятие под названием «Шок», в рамках которого водителям демонстрируют видео с реалистичными последствиями аварий без цензуры, сообщает Сiбдепо .

Это включает жуткие кадры, в том числе сцены с погибшими, среди которых есть дети и семьи, что сильно влияет на зрителей. Цель просмотра такого материала — пробудить у водителей чувство ответственности за безопасность других участников движения.

Начальник управления ГИБДД России по Кузбассу Олег Глухарев привел статистику последних пяти лет: за период с 2019 по 2023 годы в результате ДТП погибли 1427 человек.

«53 погибших — дети. В текущем году по итогам 10 месяцев обстановку с аварийностью можно оценить как сложную», — отметил Глухарев.

Хотя в этом году количество аварий уменьшилось на 3,5%, смертность выросла на 5,2%, составив 243 жертвы. Столкновения остаются наиболее распространенными, их было 850, унесших жизни 112 человек.

В 2024 году зарегистрировано 456 наездов на пешеходов, что привело к 60 смертям. ГИБДД призывает всех участников движения соблюдать правила и проявлять внимательность на дорогах.