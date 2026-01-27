Профессора ДВФУ арестовали во Владивостоке за сбыт наркотиков
Фото - © Медиасток.рф
Суд во Владивостоке избрал меру пресечения преподавателю Дальневосточного федерального университета, которая обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, сообщает «112».
Женщину отправили под стражу. Ей предстоит пробыть в СИЗО два месяца.
По данным следствия, обвиняемая пыталась сбыть каннабис — почти 8 г. Полицейские пресекли ее противоправные действия. Запрещенное вещество было изъято.
Ранее в ХМАО сотрудники правоохранительных органов предотвратили сбыт крупной партии запрещенных веществ. На территории железнодорожного вокзала была задержана женщина, у которой обнаружили примерно 4 кг наркотиков.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.