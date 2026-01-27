сегодня в 16:04

Профессора ДВФУ арестовали во Владивостоке за сбыт наркотиков

Суд во Владивостоке избрал меру пресечения преподавателю Дальневосточного федерального университета, которая обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, сообщает «112» .

Женщину отправили под стражу. Ей предстоит пробыть в СИЗО два месяца.

По данным следствия, обвиняемая пыталась сбыть каннабис — почти 8 г. Полицейские пресекли ее противоправные действия. Запрещенное вещество было изъято.

Ранее в ХМАО сотрудники правоохранительных органов предотвратили сбыт крупной партии запрещенных веществ. На территории железнодорожного вокзала была задержана женщина, у которой обнаружили примерно 4 кг наркотиков.

