Везла «дурь» на Ямал: в ХМАО задержали иностранку с партией наркотиков

сегодня в 17:36

Полиция задержала иностранку, которая везла крупную партию наркотиков в ЯНАО

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники правоохранительных органов предотвратили сбыт крупной партии запрещенных веществ. На территории железнодорожного вокзала была задержана иностранная гражданка — при досмотре у нее обнаружили примерно 4 кг наркотиков, сообщает «Север-Пресс» .

По информации, опубликованной УМВД Сургута, задержанная планировала распространить наркотики через тайники в Сургуте и на Ямале.

«Задержана гражданка иностранного государства 1986 года рождения. По имеющейся информации, женщина прибыла в Сургут железнодорожным транспортом и планировала сбывать наркотики путем организации тайников-закладок», — отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что подозреваемая приобрела наркотическое вещество в онлайн-магазине в даркнете, получив координаты товара и забрав его в Подмосковье. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Согласно российскому Уголовному кодексу, нарушительнице закона грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Задержанная находится под стражей, ведется следствие.

