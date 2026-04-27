Профессор ВШЭ умер в туалете фитнес-центра в Москве
57-летнего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) нашли мертвым в туалете московского фитнес центра. Причина смерти неизвестна, сообщает «112».
Мужчину в уборной обнаружили сотрудники фитнес-центра. Они незамедлительно вызвали скорую помощь, однако профессор скончался.
Покойный занимался научно-преподавательской деятельностью в столичных вузах на протяжении многих лет. В 2005 году он получил степень доктора юридических наук.
Студенты отзывались он нем хорошо и считали мужчину хорошим лектором.
