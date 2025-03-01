Пробка в 3 км образовалась на МКАД в Москве из-за ДТП

На внешней стороне 49-го километра МКАД в районе съезда № 50 произошла авария, которая спровоцировала трудную дорожную ситуацию протяженностью в три километра, об этом сообщили в московском Дептрансе .

Какое количество автомобилей попало в ДТП, а также есть ли пострадавшие, пока не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Сотрудники столичного Дептранса рекомендуют автомобилистам выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять ситуацию и не терять времени.

Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть поток движения к привычному ритму. Затор растянулся на три километра.