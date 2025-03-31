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Пробка почти на 5 км образовалась на внешней стороне МКАД из-за аварии

На внешней стороне 58 км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошла авария. Из-за этого движение затруднено на 4,8 км, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за пробки водителей призвали заранее выбрать пути объезда. На месте уже работают оперативные службы.

Что именно произошло, как и информация о пострадавших, не уточняется.

Ранее легковой автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и застрял между деревьев крышей вниз. Инцидент произошел на Калужском шоссе в Москве.