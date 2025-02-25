Пробка образовалась на Калужском шоссе в Москве из-за ДТП
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На 25-м километре Калужского шоссе в Москве 25 февраля столкнулись две машины, из-за чего на проезжей части образовался затор, сообщает столичный Дептранс.
Предварительно известно, что столкнулись два автомобиля. На месте происшествия уже работают оперативные службы Москвы.
Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие, пока не сообщается.
Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты для движения, чтобы не усугублять дорожную ситуацию на участке, где и так образовалась пробка.