Пробка образовалась из-за массового ДТП на внешней стороне 105 км МКАД

Несколько автомобилей столкнулись в понедельник вечером на внешней стороне 105 км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте аварии работают городские экстренные службы, информация о пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В результате массового ДТП образовалась пробка длиной 6,6 км. Водителям следует заранее выбирать пути объезда.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в районе пересечения с Люблинской улицей в Москве. Возникла пробка длиной 1,5 км.

