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Пробка из грузовиков образовалась из-за ДТП со сгоревшей машиной в Подмосковье

Пробка из грузовиков образовалась из-за ДТП со сгоревшей машиной на трассе А108 (Московское большое кольцо) в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

На опубликованной записи видно, как на обочине стоит сгоревший автомобиль. На месте находятся сотрудники МЧС РФ, ГАИ, эвакуатор.

Чуть дальше от места происшествия по той же полосе в кювет улетела фура. Из-за аварии образовалась длинная пробка из грузовиков.

Ранее авария с четырьмя машинами произошла на Егорьевском шоссе в Подмосковье.