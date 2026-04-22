Прятался в шкафу: убийцу молодого спортсмена задержали в Екатеринбурге

Ночью 20 апреля молодого спортсмена жестоко зарезали на улице в Екатеринбурге. Обвиняемого оперативно задержали — 23-летний мужчина прятался от полицейских в шкафу, сообщает E1.RU .

Убийца встретил 35-летнего Александра у подъезда. Между ними завязалась ссора. Во время словесной перепалки оппонент достал нож и ударил им в грудь спортсмена. Он скончался на месте.

Обвиняемый скрылся, но в скором времени его задержали в квартире у товарища. Убийца пытался спрятаться от правоохранителей в шкафу. Ранее он уже был судим за кражи и оборот наркотиков.

Убитый занимался единоборствами и лыжным спортом, а работал строителем. Детей и жены у него не было.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.