Привлекла внимание СК: в Кургане девушка станцевала на мемориале воинам

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В Кургане девушка станцевала на мемориале погибшим воинам

В Сети появилось видео, как девушка танцует на памятнике погибшим воинам, после чего следователи и полиция начали проверку. Предварительно известно, что девушка танцевала на курганском мемориале, сообщает URA.RU .

«Данный факт зарегистрирован, сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Следственный комитет по Курганской области также отреагировал на случившееся и начал доследственную проверку. Следователям предстоит установить в том числе личность девушки, а также дать ее действиям правовую оценку. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.

Предварительно известно, что девушка танцевала вечером 25 июля у памятника воинам-зауральцам, погибшим в локальных конфликтах второй половины XX века. Выходка неизвестной вызвала волну возмущений в соцсетях.