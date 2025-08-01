Привлечен пожарный поезд: в Челябинске смогли локализовать мощный пожар
В Челябинске с привлечением поезда локализовали пожар на 2300 «квадратах»
Фото - © скриншот/МЧС России
Спасатели локализовали пожар на складе в Челябинске, который распространился на 1300 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены пожарный поезд, свыше 130 сотрудников и 37 спецмашин, сообщила пресс-служба МЧС России.
Огонь вспыхнул на складе по улице Игуменка. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой в здании.
На месте происшествия проводили замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации (ПДК).
Сейчас огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на складе в Челябинске. Информации о наличии пострадавших или жертв не приводилось.
Прочие подробности случившегося выясняются.