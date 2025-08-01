Привлечен пожарный поезд: в Челябинске смогли локализовать мощный пожар

В Челябинске с привлечением поезда локализовали пожар на 2300 «квадратах»

Спасатели локализовали пожар на складе в Челябинске, который распространился на 1300 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены пожарный поезд, свыше 130 сотрудников и 37 спецмашин, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь вспыхнул на складе по улице Игуменка. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой в здании.

На месте происшествия проводили замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации (ПДК).

Сейчас огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на складе в Челябинске. Информации о наличии пострадавших или жертв не приводилось.

Прочие подробности случившегося выясняются.