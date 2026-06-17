Приставы Подмосковья взыскали 300 тыс рублей морального вреда

Судебные приставы взыскали с жителя Подмосковья 300 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Средства перечислены после применения мер принудительного исполнения, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд признал жителя Московской области виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Травмы потерпевший получил во время драки на бытовой почве, они были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. С учетом обстоятельств дела суд назначил виновному два года лишения свободы условно и обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.