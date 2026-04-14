Приставы Подмосковья взыскали 1,9 млн руб долгов по зарплате

Судебные приставы взыскали с подмосковной IT-компании более 1,9 млн рублей задолженности по зарплате и компенсаций в пользу инженера-программиста. Деньги перечислили после возбуждения исполнительного производства и применения принудительных мер, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Инженер-программист подмосковной компании, работающей в сфере разработки программного обеспечения, обратился в суд с иском к бывшему работодателю. В заявлении он указал, что в период работы заработная плата выплачивалась не в полном объеме, а после увольнения окончательный расчет произведен не был. Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования истца, обязав организацию выплатить задолженность, компенсацию за задержку ее выплаты и компенсацию морального вреда.

