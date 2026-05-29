Присяжные признали виновными убийц аниматоров на Кубани

сегодня в 16:36

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда единогласно признала виновными Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна в убийстве аниматоров на трассе в 2023 году, сообщает ПроЦемес .

Преступление произошло в конце апреля 2023 года. Организаторы праздников Кирилл Чубко и 19-летняя студентка Татьяна Мостыко возвращались домой после мероприятия. Ночью неподалеку от станицы Березанской у их автомобиля пробило колесо.

К машине подошли трое местных жителей. Вместо помощи они напали на молодых людей, связали их и завладели ключами. Потерпевших возили по разным районам края, требуя пароли от телефонов и банковских карт.

Злоумышленники похитили деньги со счетов, личные вещи, документы и ювелирные украшения. После обналичивания средств они убили жертв.

Присяжные также признали Демьяна Кеворкьяна виновным в еще одном убийстве, совершенном в 2013 году в отношении знакомого.

Вердикт вынесен единогласно, без снисхождения. На его основании суд определит наказание. Обвиняемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Дату оглашения приговора сообщат дополнительно.

