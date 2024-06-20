Принадлежащую автохаму BMW за 12 млн рублей подожгли в столичном ЖК

На Большой Филевской улице в Москве загорелся припаркованный автомобиль. Предполагается, что его подожгли, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Информация по возгоранию легкового автомобиля поступила в полицию.

Сотрудники ППС задержали предполагаемого поджигателя. Его доставили в территориальный отдел полиции.

По данным Mash, инцидент произошел в ЖК Only, а злоумышленником стал один из проживающих там мужчин. Мотив поступка прост: его сосед и по совместительству владелец BMW M4 в цвете «Сан-Паулу» стоимостью 12 млн рублей — автохам.

На хозяина дорогой иномарки постоянно жаловались местные жители. Он парковался с нарушениями, будил всех звуком выхлопа и носился по району, не соблюдая скоростной режим. Но делал это только ночью, чтобы никто его не избил.

Такое положение дел надоело одному из жильцов, он дождался, пока хозяин оставит машину без присмотра, и поджег ее. Вместе с BMW оплавились еще 3 автомобиля, припаркованные рядом.