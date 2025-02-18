Пример пастыря: в Петербурге прощаются с погибшим в ДТП священником Першиным

В Санкт-Петербурге прихожане и знакомые вспоминают погибшего в ДТП настоятеля храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще иерея Анатолия Першина, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Почивший пришел к православной вере после многих лет духовных поисков, занимаясь музыкальным творчеством. Жизненные испытания укрепили его в выборе пути. Вверив себя Господу Иисусу Христу, он принял священнический сан», — сказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Он также отметил, что Першин стал для многих людей примером доброго пастыря и человека высоких душевных качеств. Митрополит выразил соболезнования прихожанам храма, родным и близким погибшего.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД РФ, смертельное ДТП случилось вечером 15 февраля в деревне Касимово Всеволожского района. Автомобиль Першина выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Священник погиб на месте.