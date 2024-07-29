Приезжие толпой избили молодого человека в Электростали

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Полицейские начали проверку по видеоролику из Сети, на котором толпа избивает молодого человека в Электростали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

При мониторинге интернета электростальские полицейские обнаружили видеопубликацию в Telegram-канале, где запечатлено, как группа людей избивает молодого человека.

В полицию заявлений о драке и сообщений, в том числе из медучреждений, не поступало.

Специалисты устанавливают всех участников данного инцидента, а еще обстоятельства конфликта. По результатам начатой проверки полиция примет решение в установленном законом порядке.