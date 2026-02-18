Приезжала психбригада: девушка без причины искусала посетителя бара Новосибирска

Инцидент произошел в одном из заведений на Красном проспекте. Девушка внезапно напала на мужчину и прокусила ему руку. Бойцы ГБР агентства безопасности «Гвардия» прибыли на вызов бармена и задержали неадекватную посетительницу.

Как рассказал пострадавший, он не был знаком с нападавшей и даже не разговаривал с ней, поэтому причину агрессии понять не смог.

Для помощи пострадавшему на место вызвали медиков скорой. Выяснилось, что у мужчина рваная рана. Госпитализация не потребовалась.

Также в бар прибыла психиатрическая бригада. В психиатрии подобное поведение может классифицироваться как дакномания — стремление кусать окружающих, которое иногда является признаком психического расстройства. Была ли девушка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не уточняется.

